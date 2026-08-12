В Мособллесе рассказали, чем кормить уток без вреда для их здоровья

12 августа 2026, 16:42

оригинал Фото: istockphoto / SERHII LUZHEVSKYI

Специалисты Мособллеса часто видят кормление диких уток в Наро-Фоминском округе. Однако далеко не всегда это делают правильно, предупредили в пресс-службе подмосковного Комлесхоза.





Есть продукты, употреблять которые водоплавающим пернатым категорически нельзя. Это хлеб, чипсы, колбаса, солёные орехи, молоко и любая еда со специями. Дело в том, что хлеб разбухает в желудке, не даёт питательных веществ, вызывает ожирение, а иногда даже гибель птиц.

«Продукты, которыми кормить птиц безопасно, это такие зерновые, как овёс, ячмень, перловка, гречка – запаренные или варёные без соли; овощи и зелень – салат, клевер, тёртая морковь; белковая пища – отварное яйцо, нежирный творог, варёная рыба без костей, а также готовый комбикорм из зоомагазина», – рассказали в ведомстве.