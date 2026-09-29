В 11 округах Подмосковья починили линии дорожного освещения

29 сентября 2026, 16:26

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Неисправные линии освещения региональных дорог починили сотрудники Мосавтодора за неделю в 11 округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





В частности, в Котельниках уличное освещение восстановили на Дзержинском шоссе у сквера Патриот, спорткомплекса «Дружба», рядом со школой и женской консультацией.





«В Наро-Фоминске работы провели на улице Найдова-Железова у парка имени В. В. Воровского и спорткомплекса «Нара», в Подольске — на улице Володи Дубинина у детского сада, поликлиники, библиотеки и спортшколы, в Долгопрудном — на Новом бульваре у школ и детсадов и во Фрязине — на проспекте Мира у дома-музея имени Героя Советского Союза И. И. Иванова и детской школы искусств», — говорится в сообщении.