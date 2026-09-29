В 11 округах Подмосковья починили линии дорожного освещения
Неисправные линии освещения региональных дорог починили сотрудники Мосавтодора за неделю в 11 округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
В частности, в Котельниках уличное освещение восстановили на Дзержинском шоссе у сквера Патриот, спорткомплекса «Дружба», рядом со школой и женской консультацией.
«В Наро-Фоминске работы провели на улице Найдова-Железова у парка имени В. В. Воровского и спорткомплекса «Нара», в Подольске — на улице Володи Дубинина у детского сада, поликлиники, библиотеки и спортшколы, в Долгопрудном — на Новом бульваре у школ и детсадов и во Фрязине — на проспекте Мира у дома-музея имени Героя Советского Союза И. И. Иванова и детской школы искусств», — говорится в сообщении.Кроме того, освещение починили на Садовой улице в домодедовском микрорайоне Востряково, на Борисовском шоссе в деревне Борисово округа Серпухов, на Комсомольском проспекте в Люберцах, на Тимоновском шоссе у остановки «Дом рыбака» в Солнечногорске, на Щёлковском шоссе у остановки «Автобаза» в Черноголовке и на Набережной улице у остановки «Тарбушево-2» в деревне Тарбушево под Коломной.