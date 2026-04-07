Загруженность дорог в Подмосковье утром 7 апреля составила пять баллов

07 апреля 2026, 09:48

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 7 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные сложности с проездом наблюдаются на 14 вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.





«Пробки отмечаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.