Загруженность дорог в Подмосковье утром 21 июля составила три балла

21 июля 2026, 10:33

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На три балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на девяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Носовихинское, Щёлковское, Ленинградское, Пятницкое, Новорижское, Рублёво-Успенское, Можайское, Киевское и Дмитровское», — говорится в сообщении.