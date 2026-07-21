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Загруженность дорог в Подмосковье утром 21 июля составила три балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На три балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Основные заторы наблюдаются на девяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.

«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Носовихинское, Щёлковское, Ленинградское, Пятницкое, Новорижское, Рублёво-Успенское, Можайское, Киевское и Дмитровское», — говорится в сообщении.
Сегодня в регионе ожидаются дожди, поэтому водителей просят быть особенно внимательными, не превышать разрешённую скорость, соблюдать дистанцию и избегать резкого маневрирования.
Лев Каштанов

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