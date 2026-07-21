Выплату по уходу за инвалидом получают 2700 жителей Подмосковья

21 июля 2026, 10:59

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Около 2 700 жителей Московской области получают ежемесячную выплату по уходу за инвалидом. Такую цифру назвал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, подводя итоги работы депутатов седьмого созыва. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.





Выплату ввели в Подмосковье в 2023 году. Её размер составляет 27,9 тыс. рублей в месяц.





«Уход за инвалидом — это настоящая тяжёлая работа. Чаще всего её выполняют самые близкие родственники. И эта работа должны быть оплачена. Поэтому Мособлдума приняла закон, предусматривающий выплату. Её получают 2,7 тыс. наших жителей», — сказал Голубев.