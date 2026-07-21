В Красногорске рассказали о ходе строительства ЖК «Левел Лесной»

21 июля 2026, 09:50

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Жилой комплекс «Левел Лесной» возводят на территории городского округа Красногорск. В настоящее время строительные работы проходят в корпусах №2, №3, №4, №24 и №26. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





В домах №2, №3 и №4 началось устройство стяжек пола. В корпусе №24 продолжают монтировать инженерные коммуникации. Эта работа выполнена на 65%. А облицовка готова на 37%.





«В июне строители установили инженерное оборудование на крыше и в вентиляционных камерах, приступили к монтажу лифтового оборудования, завершили отделку технических помещений и продолжают работать на типовых этажах в местах общего пользования», — говорится в сообщении.