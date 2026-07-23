В Раменском округе открыли отремонтированную амбулаторию
Амбулатория в селе Никитское Раменского округа вновь открыла приём после проведённого ремонта. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Обновлённое медучреждение стало удобнее и для пациентов, и для сотрудников. Теперь там можно в комфортных условиях получить консультацию врача, пройти профосмотр, первый этап диспансеризации или сделать прививки. Кроме того, туда ежемесячно будут выезжать узкопрофильные специалисты, а также мобильные флюорограф и маммограф.
«Развитие первичного звена здравоохранения остаётся одним из приоритетов, чтобы медицинская помощь становилась доступнее для жителей региона», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Амбулатория в Никитском обслуживает свыше 3 700 человек, в том числе 650 детей.