В Раменском округе открыли отремонтированную амбулаторию

23 июля 2026, 11:54

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Амбулатория в селе Никитское Раменского округа вновь открыла приём после проведённого ремонта. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Обновлённое медучреждение стало удобнее и для пациентов, и для сотрудников. Теперь там можно в комфортных условиях получить консультацию врача, пройти профосмотр, первый этап диспансеризации или сделать прививки. Кроме того, туда ежемесячно будут выезжать узкопрофильные специалисты, а также мобильные флюорограф и маммограф.





«Развитие первичного звена здравоохранения остаётся одним из приоритетов, чтобы медицинская помощь становилась доступнее для жителей региона», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.