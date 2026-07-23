Вдоль региональных дорог Подмосковья построили 20 тротуаров
20 тротуаров общей протяжённостью 12 километров построили вдоль региональных дорог в Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели специалисты Мосавтодора в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Тротуары построили в девяти округах: Балашихе, Домодедове, Ступине, Чехове, Солнечногорске, Красногорске, Павлово-Посадском, Одинцовском и Волоколамском. Строительство тротуаров является частью комплекса работ по повышению безопасности на региональных дорогах области», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.Он добавил, что сейчас тротуары строят на 22 участках в 16 округах. Всего в годовой план входит создание 105 тротуаров у региональных дорог общей протяжённостью 68 километров.