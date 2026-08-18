В подмосковном Минэкологии призвали не брать домой детёнышей диких животных

18 августа 2026, 17:55

оригинал Фото: istockphoto / Photokanto

Несмотря на приближение осени, некоторые обитающие в Подмосковье животные продолжают приносить потомство. Третий помёт в августе появляется у зайцев-беляков, сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.





В народе последних детёнышей зайцев называют листопадничками. Второй раз малыши могут появиться и у белки.



Гуляя по подмосковным лесам, можно встретить отбившихся от родителей пушистых зверьков. Однако брать их домой нельзя ни в коем случае.

«Даже в домашних условиях изъятые из природной среды малыши остаются дикими. Их трудно приучить к новым условиям и новому рациону. Они могут проявлять агрессию, поскольку всё происходящее для них – стресс. Они могут даже погибнуть, поскольку дома у них не вырабатывается иммунитет. Тем более последние помёты в основном слабее первых», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.