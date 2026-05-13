В Красногорске приступили к ремонту стационара городской больницы

13 мая 2026, 14:04

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Стартовал капитальный ремонт стационара Красногорской больницы, расположенного по адресу: улица Карбышева, дом №4. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Здание построили в 1987 году, его общая площадь составляет 28,3 тыс. квадратных метров. Ремонт проводится в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.





«В стационаре обновят кровлю, фасад и входную группу, заменят системы водоснабжения, канализации, отопления и электропроводку, установят новую сантехнику, двери, окна, оборудование и мебель, проведут отделку помещений, а прилегающую территорию благоустроят», — говорится в сообщении.