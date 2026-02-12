В округе Мытищи начался снос двух самостроев
Видео: пресс-служба Мособлархитектуры
В деревне Подрезково городского округа Мытищи сносят две одноэтажные нежилые постройки, возведённые без разрешительной документации на земельном участке для ведения подсобного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Площадь зданий составляет около 600 квадратных метров, хозяин использовал их под офис и склад.
«Мытищинский суд признал постройки незаконными и подлежащими ликвидации», — говорится в сообщении.Завершить снос планируется до конца месяца.
Всего в округе Мытищи выявили 549 самостроев, недостроев и аварийных зданий. В настоящее время 373 из них снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа будет продолжаться.