В округе Мытищи начался снос двух самостроев

12 февраля 2026, 10:22

Видео: пресс-служба Мособлархитектуры

В деревне Подрезково городского округа Мытищи сносят две одноэтажные нежилые постройки, возведённые без разрешительной документации на земельном участке для ведения подсобного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Площадь зданий составляет около 600 квадратных метров, хозяин использовал их под офис и склад.





«Мытищинский суд признал постройки незаконными и подлежащими ликвидации», — говорится в сообщении.