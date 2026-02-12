Мособлпожспас предупредил об опасности стихийных парковок во дворах

12 февраля 2026, 10:02

оригинал Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнило жителям Подмосковья об опасности стихийных парковок во дворах. Специалисты отмечают, что количество машин растёт, а мест для стоянки рядом с многоквартирными домами по-прежнему не хватает. Водители часто оставляют автомобили вдоль внутридворовых проездов и перекрывают подъезд экстренным службам. Об этом сообщили в учреждении.





По словам спасателей, такие ситуации происходят регулярно и мешают оперативно добраться до места вызова. Из-за неправильно припаркованных машин пожарная техника, скорая помощь и другие службы теряют драгоценное время, которое может спасти жизнь. Особенно сложной становится работа крупногабаритной техники — например, автолестниц, которые используют для эвакуации людей с верхних этажей.



Специалисты напоминают, что во дворах наносят специальную разметку для техники экстренных служб. Эти зоны нельзя занимать автомобилями, так как они обеспечивают безопасный подъезд и работу спасателей.

«Они критически замедляют работу не только пожарных, но и бригад скорой помощи, сотрудников полиции – всех, чья задача – максимально быстро прибыть по вызову. Таким образом, решение одного человека припарковаться «всего на пять минут» в неположенном месте может в самый ответственный момент обернуться трагедией для других. От сознательности и дисциплины каждого автовладельца, от его выбора места для стоянки зависит не только его личная безопасность, но и безопасность его соседей, его семьи, всего дома», – отмечает замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин.