В 13 округах Московской области починили дорожные знаки

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Ремонт дорожных знаков провели специалисты Мосавтодора на 15 региональных дорогах в 13 подмосковных округах: они починили повреждённые знаки и восстановили отсутствующие, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Дорожные знаки отремонтировали на Московской улице во Фрязине, на Лихачёвском проспекте в Долгопрудном, на улице Станционная в Королёве, на улице Заводская в Истре, на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, на улице Володарского в Наро-Фоминске, и на улице Гагарина в Жуковском», — говорится в сообщении.Отсутствующие знаки были восстановлены на Восточной объездной дороге и на улице Профессиональная в Дмитрове, в Раменском округе на улице Энгельса в посёлке Кратово и на 13-м километре Егорьевского шоссе в деревне Осеченки, на дорогах в ступинском селе Иван-Теремец и в шатурском селе Кривандино, на Красновском шоссе в посёлке Красково округа Люберцы и на улице Мира в талдомском посёлке Северный.
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