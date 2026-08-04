В 13 округах Подмосковья восстановили уличное освещение
Линии освещения отремонтировали на региональных дорогах в 13 округах Московской области специалисты Мосавтодора на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели как в городах, так и в малых населённых пунктах.
«В городской черте освещение восстановили на Московской улице и в микрорайоне Львовский в Подольске, на 49-м километре Каширского шоссе в Домодедове, на Тимоновском шоссе в Солнечногорске, на улице Погодина в Наро-Фоминске, на Западном объезде Сергиева Посада, на Московской улице и Лихачёвском проспекте в Долгопрудном, на Заводской улице в Ивантеевке и на Бисеровском шоссе в Балашихе», — говорится в сообщении.Кроме того, свет починли на Симферопольской улице в деревне Манушкино округа Чехов, в деревне Субботино под Воскресенском, в посёлке Шувое округа Егорьевск, на Комсомольской улице в селе Дединово округа Луховицы и в деревне Клементьево под Можайском.