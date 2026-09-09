В Центре Рошаля спасли и вернули в строй юного спортсмена с редкой патологией

09 сентября 2026, 16:34

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Детского научно-клинического центра им. Л.М. Рошаля устранили угрозу жизни для юного спортсмена с редкой врождённой патологией. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В клинику обратились родители 14-летнего бегуна, который жаловался на одышку, постоянную усталость и нехватку воздуха. Эти симптомы проявлялись во время тренировок несколько месяцев. Семья живёт в Португалии и на приём пришла во время одного из визитов в Россию.



Специалисты выявили у спортсмена редкую врождённую аномалию развития дуги аорты. Её ветви опоясывали трахею и пищевод, сдавливая их. Кроме того, у мальчика наблюдалась буллы лёгкого, то есть пузырьки, которые образовались из-за огромного давления. Без лечения они могли бы порваться и вызвать опасный для жизни пневмоторакс. Пациента госпитализировали в хирургическое отделение для проведения операции.

«Ребёнок 14 лет жил и не знал о патологии. Сосудистое кольцо формируется внутриутробно, но у маленьких детей трахея мягче, и компрессия не всегда заметна. А когда подросток начинает активно расти и заниматься спортом, сосуды не дают трахее нормально расширяться при вдохе. У нашего юного спортсмена нагрузка на лёгкие колоссальная, поэтому жалобы появились именно сейчас», – рассказала лечащий врач Зухра Маккаева.

«Мы сделали торакоскопическую операцию. Через небольшие проколы подошли к месту патологии, разобщили сосудистое кольцо, пережали и заклипировали сосуды и удалили их фрагменты вместе с артериальной связкой. Убрали воздушные полости в лёгких, которые могли усиливать одышку. После вмешательства трахея освободилась, и дыхание облегчилось», – добавила медик.