В 14 округах Московской области привели в порядок дорожные знаки

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Восстановление, замену и ремонт дорожных знаков провели сотрудники Мосавтодора на минувшей неделе на 32 улицах и шоссе в 14 округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Такие работы регулярно проходят по итогам мониторинга в городах, малых населённых пунктах и за их пределами.





«В частности, в городской черте знаки восстановили на улице Московская во Фрязине, на улицах Маштакова и Быковская в Подольске, на Комсомольском проспекте в Люберцах, на Болшевском шоссе, а также улицах Тарасовская и Советская в Королёве, на Лихачёвском проезде в Долгопрудном и на 2-ой Глуховской улице в Ногинске», — говорится в сообщении.