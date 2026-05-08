В 14 округах Московской области привели в порядок дорожные знаки
Восстановление, замену и ремонт дорожных знаков провели сотрудники Мосавтодора на минувшей неделе на 32 улицах и шоссе в 14 округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Такие работы регулярно проходят по итогам мониторинга в городах, малых населённых пунктах и за их пределами.
«В частности, в городской черте знаки восстановили на улице Московская во Фрязине, на улицах Маштакова и Быковская в Подольске, на Комсомольском проспекте в Люберцах, на Болшевском шоссе, а также улицах Тарасовская и Советская в Королёве, на Лихачёвском проезде в Долгопрудном и на 2-ой Глуховской улице в Ногинске», — говорится в сообщении.Кроме того, дорожные знаки привели в порядок на Окской улице в деревне Лукьяново под Серпуховом, на Центральной улице в деревне Высоково округа Мытищи, на улице Урицкого в посёлке Уваровка под Можайском и на ряде других локаций.