В Подмосковье усилили весенний ремонт дворов и жилых домов
Видео: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
С приходом устойчивой тёплой погоды управляющие организации и муниципальные бюджетные учреждения Московской области перешли к активному этапу сезонных работ. Более месяца специалисты ежедневно проводят текущий ремонт и поддерживают порядок на дворовых территориях, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Бригады поэтапно обходят дворы и жилые кварталы во всех муниципалитетах региона. После зимнего периода особое внимание сотрудники уделяют восстановлению элементов, которые сильнее всего пострадали от холода, влаги и реагентов.
Входные группы и перила специалисты очищают от коррозии и обновляют лакокрасочное покрытие. На цоколях и фасадах рабочие восстанавливают защитный слой, чтобы снизить риск дальнейшего разрушения конструкций. Во дворах также ремонтируют и красят лавочки и урны.
Весенне-летний сезон продолжается, поэтому впереди у коммунальных служб остаётся большой объём задач. Сотрудники сохраняют ежедневный график обходов и выполняют плановые работы. Главная задача сезонной кампании — поддерживать общедомовое имущество и объекты дворовой инфраструктуры в исправном состоянии.
Жители Подмосковья по вопросам содержания территорий могут обратиться в свою управляющую организацию или в территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Читайте также: