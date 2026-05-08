Достижения.рф

В Подмосковье усилили весенний ремонт дворов и жилых домов

Видео: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

С приходом устойчивой тёплой погоды управляющие организации и муниципальные бюджетные учреждения Московской области перешли к активному этапу сезонных работ. Более месяца специалисты ежедневно проводят текущий ремонт и поддерживают порядок на дворовых территориях, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.



Бригады поэтапно обходят дворы и жилые кварталы во всех муниципалитетах региона. После зимнего периода особое внимание сотрудники уделяют восстановлению элементов, которые сильнее всего пострадали от холода, влаги и реагентов.

Входные группы и перила специалисты очищают от коррозии и обновляют лакокрасочное покрытие. На цоколях и фасадах рабочие восстанавливают защитный слой, чтобы снизить риск дальнейшего разрушения конструкций. Во дворах также ремонтируют и красят лавочки и урны.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Весенне-летний сезон продолжается, поэтому впереди у коммунальных служб остаётся большой объём задач. Сотрудники сохраняют ежедневный график обходов и выполняют плановые работы. Главная задача сезонной кампании — поддерживать общедомовое имущество и объекты дворовой инфраструктуры в исправном состоянии.

Жители Подмосковья по вопросам содержания территорий могут обратиться в свою управляющую организацию или в территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0