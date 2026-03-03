В Подольске завершилось строительство логистического хаба

03 марта 2026, 14:52

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Логистический складской комплекс общей площадью 25 тысяч квадратных метров построили в микрорайоне Климовск городского округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Инвестиции в проект составили около 750 миллионов рублей. Благодаря товарному хабу в округе появится ещё более 70 рабочих мест.





«Комплекс предназначается для приёма, сортировки, хранения и переупаковки продукции. Проектная мощность хаба составляет до семи с половиной миллионов единиц товара в сутки. А в год там смогут обрабатывать до двух миллиардов единиц продукции», — говорится в сообщении.