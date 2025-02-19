В 17 домах Одинцовского округа отремонтируют системы газоснабжения

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Системы газоснабжения обновят в 17 многоквартирных домах в Одинцовском городском округе в рамках выполнения программы капитального ремонта на 2025 год, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.