В 17 домах Одинцовского округа отремонтируют системы газоснабжения

Фото: istockphoto.com/M-Production
Системы газоснабжения обновят в 17 многоквартирных домах в Одинцовском городском округе в рамках выполнения программы капитального ремонта на 2025 год, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«В рамках капитального ремонта во всех квартирах будут установлены «умные датчики» уровня загазованности, круглосуточно анализирующие содержание бытового газа в воздухе. Кроме того, специалисты установят газовые краны с тремя степенями защиты — от случайного открытия, утечки и взрыва газа», — говорится в сообщении.Всего в Московской области в текущем году системы газоснабжения планируется обновить в 689 многоквартирных домах. Адресная программа размещена на сайте регионального Фонда капитального ремонта в разделе «Карта».
Читайте также:
Жителям Подмосковья рассказали, как формируется план капремонта домов
В округе Мытищи отремонтируют крыши 46 домов
Жителям Московской области изложили правила поверок счётчиков отопления
Лев Каштанов