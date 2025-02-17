Жителям Подмосковья рассказали, как формируется план капремонта домов

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
О порядке формирования краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов, а также о том, кто решает, что необходимо провести те или иные работы, рассказали в Фонде капремонта Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Краткосрочный муниципальный план с перечнем домов и необходимых работ составляет администрация округа на основании данных от управляющих компаний, а также по решениям общих собраний собственников жилья. Затем планы из разных муниципалитетов передаются МинЖКХ Московской области, где готовят общий региональный план. Далее этот план утверждает подмосковное правительство», — говорится в сообщении.Отмечается, что краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов формируется на три года.
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