В 17 округах Московской области починили дорожные знаки
Повреждённые и отсутствующие знаки отремонтировали и восстановили за неделю на 31 региональной дороге в 17 округах Подмосковья специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Приведение знаков в нормативное состояние является частью ежедневной работы дорожных служб.
«Эту работу провели, в частности на ряде улиц в таких городах, как Коломна, Озёры, Серпухов, Орехово-Зуево, Сергиев Посад, Подольск, Лосино-Петровский, Истра, Жуковский, Дмитров и Балашиха», — говорится в сообщении.Кроме того, дорожные знаки отремонтировали в посёлке Быково и деревне Донино Раменского округа, у деревни Евсеево Павлово-Посадского округа, в деревне Шелковка под Рузой, в посёлке Зеленоградский Пушкинского округа, в красногорском посёлке Нахабино, в деревне Ивановка под Воскресенском, в деревне Давыдово Орехово-Зуевского округа, в деревнях Лукьяново и Мещериново округа Серпухов и в деревне Холмы округа Коломна.