В 17 округах Московской области починили дорожные знаки

29 апреля 2026, 15:53

Повреждённые и отсутствующие знаки отремонтировали и восстановили за неделю на 31 региональной дороге в 17 округах Подмосковья специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Приведение знаков в нормативное состояние является частью ежедневной работы дорожных служб.





«Эту работу провели, в частности на ряде улиц в таких городах, как Коломна, Озёры, Серпухов, Орехово-Зуево, Сергиев Посад, Подольск, Лосино-Петровский, Истра, Жуковский, Дмитров и Балашиха», — говорится в сообщении.