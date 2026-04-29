В Подмосковье проведут онлайн-конференцию по вопросам обращения с отходами
«Прямую линию» по теме «Раздельный сбор и переработка: как меняется система обращения с отходами» проведёт в Московской области 6 мая региональное министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Мероприятие состоится в формате онлайн-конференции. Принять в ней участие приглашают всех желающих.
«Участники смогут напрямую пообщаться с представителями ведомства и получить ответы на вопросы о вывозе отходов, раздельном сборе мусора и зонах ответственности служб», — говорится в сообщении.Будут также подняты темы, касающиеся норм накопления отходов, различных экологических проектов и пр.
Зарегистрироваться и отправить свои вопросы для обсуждения на конференции можно до 18:00 мая по ссылке. Само мероприятие начнётся в полдень 6 мая.