В Подмосковье проведут онлайн-конференцию по вопросам обращения с отходами

29 апреля 2026, 15:36

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Прямую линию» по теме «Раздельный сбор и переработка: как меняется система обращения с отходами» проведёт в Московской области 6 мая региональное министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Мероприятие состоится в формате онлайн-конференции. Принять в ней участие приглашают всех желающих.





«Участники смогут напрямую пообщаться с представителями ведомства и получить ответы на вопросы о вывозе отходов, раздельном сборе мусора и зонах ответственности служб», — говорится в сообщении.