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В 18 домах Подольска отремонтируют системы газоснабжения

Фото: istockphoto.com/simpson33

Фото: istockphoto.com/simpson33

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Системы газоснабжения обновят в текущем году в 18 многоквартирных домах в городском округе Подольск в рамках реализации региональной программы капитального ремонта, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.


«В рамках капремонта в каждой из квартир установят систему автоматического контроля загазованности. Благодаря «умным датчикам» с клапанами в помещении будет круглосуточно проверяться содержание газа в воздухе. А газовые краны будут устанавливаться с тремя степенями зашиты — от случайного открытия, от утечки и от взрыва газа», — говорится в сообщении.
Всего в Московской области в 2025 году планируется обновить системы газоснабжения в 689 многоквартирных домах.

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Около 300 жителей Московской области сыграют свадьбу в День влюблённых
14 февраля 2025, 14:42

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

14 февраля, в День всех влюблённых, зарегистрируют брак около 300 молодожёнов, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья. Там отметили, что традиционно популярными днями для бракосочетания являются праздничные дни и красивые сочетания цифр.
«В нашем регионе более 300 молодожёнов станут мужем и женой в День всех влюблённых. Многие пары признаются, что выбрали эту дату не случайно и заранее подавали заявление, чтобы пожениться именно в этот день», – рассказали в ведомстве.
Там отметили, что многие пары не ограничиваются традиционными залами ЗАГСов, а выбирают оригинальные места для проведения церемонии. Самыми востребованными площадками там назвали Дворец культуры «Дружба» в Чехове и парк им. Олега Степанова в Серпухове.

Лучшие локации региона, свадебные тренды и советы профессионалов можно найти на портале «Свадьба в Подмосковье».

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Теннисистки Андреева и Шнайдер из Подмосковья вышли в полуфинал турнира в Катаре
14 февраля 2025, 14:37

Мирра Андреева и Диана Шнайдер (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Представительницы Московской области Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира категории WTA-1000 в столице Катара Дохе, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В четвертьфинале подмосковные теннисистки одержали победу над дуэтом россиянки Ирины Хромачевой и представительницы Казахстана Анны Данилиной со счётом 6:4, 6:1. В ходе игры, продолжавшейся час и пять минут, Андреева и Шнайдер допустили две двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми», — говорится в сообщении.
В полуфинале представительницы Подмосковья сыграют против итальянской пары — Сары Эррани и Жасмин Паолини. В областном Минспорта напомнили, что именно этим спортсменкам Андреева и Шнайдер проиграли на Олимпиаде-2024.

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#подмосковье
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Мособлдума ограничила время работы алкомаркетов в Подмосковье
14 февраля 2025, 14:26

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты Мособлдумы приняли на заседании закон, регулирующий розничную продажу алкоголя в Подмосковье. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
«В минувшем году Госдума дала право регионам ограничивать время розничной продажи спиртного в точках общественного питания в многоквартирных домах. Весь год велась совместная работа нашего профильного комитета и Минсельхозпрода. Проводились совещания, общественные слушания с участием заинтересованных сторон. Мы решили ограничить времени продажи алкогольной продукции на объектах общепита в многоквартирных домах с 23.00 до 08.00. Большинство регионов страны пошли по тому же пути», – отметил парламентарий.
Однако он отметил, что в Подмосковье ежемесячно открывается большое количество алкомаркетов и магазинов, реализующих алкоголь, вблизи жилых домов. Распитие часто происходит прямо у входа в эти магазины и сопровождается нарушением тишины. За прошлый год зарегистрировано около 2 тыс. подобных жалоб.
«Особое беспокойство у жителей вызывают алкомаркеты, вход в которые расположен со стороны двора и выходит прямо на детскую площадку. У детей с раннего возраста формируется представление о нормализации употребления алкоголя. Это может привести к тому, что дети начнут воспринимать его как обычный элемент жизни», – заметил Брынцалов.
По его словам, вызывает опасения и ситуация с потреблением крепкого алкоголя. В Московской области этот показатель выше, чем в среднем по России. Поэтому при поддержке губернатора Андрея Воробьёва принято решение запретить розничную продажу спиртного в магазинах со входом во двор МКД.
При этом, как заверил Брынцалов, доступность продуктовых магазинов рядом с домом сохранится – в регионе достаточно торговых точек.

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В Щёлковском перинатальном центре женщина родила 12-го ребёнка
14 февраля 2025, 14:16

Фото: пресс-служба Минздрава МО

43-летняя женщина родила в Щёлковском перинатальном центре 12-го ребёнка. В положенный срок в результате кесарева сечения на свет появился мальчик весом 4180 г и ростом 57 см, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Малыш стал четвертым мальчиком в семье, где растут ещё восемь девочек.
«Поздравляю вас с чудесным пополнением в вашей большой и дружной семье! Знаю, какой это огромный труд - растить и любить столько детей», – сказал главврач Щёлковского перинатального центра Андрей Пастарнак.
Сейчас мать и младенец уже выписаны домой.

Как напомнили в ведомстве, в регионе работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье».Там можно найти всю информацию о системе родовспоможения в регионе.

Кроме того, в Подмосковье действует одноимённый Единый call-центр. Бесплатно позвонить туда можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.

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Жителя Королёва задержали за кражу подсолнечного масла из магазина
14 февраля 2025, 14:15

Фото: пресс-служба istockphoto.com/vovashevchuk

Полиция задержала жителя Королёва по подозрению в краже шести бутылок подсолнечного масла из магазина в Мытищах, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник, находясь в торговом зале одного из магазинов в Мытищах, похитил шесть бутылок подсолнечного масла. Общая сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что полицейские из УВД на Московском метрополитене при силовой поддержке бойцов ОМОН «Авангард» задержали десять человек за кражи гаджетов в столичной подземке. Отмечается, что банда промышляла такими кражами в течение нескольких лет.

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