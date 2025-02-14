В 18 домах Подольска отремонтируют системы газоснабжения

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Системы газоснабжения обновят в текущем году в 18 многоквартирных домах в городском округе Подольск в рамках реализации региональной программы капитального ремонта, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«В рамках капремонта в каждой из квартир установят систему автоматического контроля загазованности. Благодаря «умным датчикам» с клапанами в помещении будет круглосуточно проверяться содержание газа в воздухе. А газовые краны будут устанавливаться с тремя степенями зашиты — от случайного открытия, от утечки и от взрыва газа», — говорится в сообщении.Всего в Московской области в 2025 году планируется обновить системы газоснабжения в 689 многоквартирных домах.
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Лев Каштанов