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Главная / Новости / Подмосковье/ В лотошинской деревне Ушаково отремонтируют более 300 м теплосетей

В лотошинской деревне Ушаково отремонтируют более 300 м теплосетей

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Капитальный ремонт тепловых сетей общей протяжённостью более 300 метров планируют провести в деревне Ушаково городского округа Лотошино, подряд на работы выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.


«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать участок тепловых сетей общей протяжённостью 310 метров от тепловой камеры №2 до здания школы и от тепловой камеры №9 до тепловой камеры №15. Все работы должны быть закончены в текущем году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 21 миллион 104 тысячи 800 рублей, заявки принимаются до 18 февраля.

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#лотошино
В подмосковном филиале Президентской академии поведут день открытых дверей
14 февраля 2025, 11:35

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

День открытых дверей состоится в Московском областном филиале Президентской академии в Красногорске в воскресенье, 16 февраля, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На дне открытых дверей посетители узнают информацию о поступлении на 2025/2026 учебный год, получат необходимые сведения о требованиях к абитуриентам и о документах, которые нужно будет представить. Кроме того, будет представлен анонс ближайших мероприятий для абитуриентов», — говорится в сообщении.
Посетителям также узнают об истории и достижениях вуза, смогут познакомиться со студентами и посетить с экскурсией учебные корпуса и общежития академии.

День открытых дверей будет проходить по адресу: Речная улица, дом №8, корпус 1. Площадка откроется в 11:00, официальная часть начнётся в полдень. Предварительная регистрация не нужна.

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#красногорск
#день открытых дверей
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Большое, жирное и дряблое: нарколог раскрыл страшное влияние алкоголя на сердце
Нарколог Холдин: алкоголь вызывает опасную патологию сердца
14 февраля 2025, 11:08

Фото: istockphoto.com/Moussa81

Спиртные напитки негативно сказываются на всех органах и системах организма, включая сердце. О том, во что алкоголь превращает этот орган, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Алкоголь вызывает частые сокращения сердца — повышается пульс, сгущает кровь, в результате кислород и питательные вещества попадают к сердцу медленнее, что становится причиной голодания. Ткани сердца становятся дряблыми, в них накапливается жир, что мешает нормальной работе органа. Все это приводит к увеличению сердца, оно становится большим, но при этом слабым. Такую патологию врачи называют «бычье сердце», — сказал Виталий Холдин.
Он также добавил, что сгустившаяся из-за алкоголя кровь значительно повышает риск тромбозов, инфарктов и инсультов. Регулярное употребление спиртного приводит к одышке, болям в области сердца, аритмии и гипертонии. Всё это в разы увеличивает вероятность ранней смерти.

Нарколог подчеркнул, что защитить сердце поможет полный отказ от спиртного и табака, физическая активность, полноценный сон, правильное питание и умение справляться со стрессами.

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#минздрав мо
#нарколог
#сердце
#алкоголь
#здоровье
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В Подмосковье запретят продавать спиртное в магазинах во дворах
14 февраля 2025, 10:20

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Закон о запрете продавать алкогольные напитки в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов, подготовили в Подмосковье, сегодня его рассмотрит региональный парламент. Если закон будет принят, запрет вступит в силу с 1 сентября, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«Если дверь магазина выходит во двор – никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах многоквартирных омов. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Кроме того, законопроектом предусматривается введение ограничения на продажу алкоголя в точках общественного питания, расположенных в жилых домах: продавать своим клиентам спиртные напитки там смогут только с 8:00 до 23:00.

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#алкоголь
#московская область
#подмосковье
#мособлдума
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Строители отчитались о ходе возведения ЖК «Квартал Светлый» в Балашихе
14 февраля 2025, 09:41

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Жилой комплекс «Квартал Светлый» возводят в Балашихе на площади 2,4 гектара, в настоящее время ведётся строительство третьего и четвёртого корпусов с детским садом, рассчитанным на 112 воспитанников, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В корпусе №3 рабочие монтируют автоматику индивидуального теплового пункта, лифтовое оборудование и слаботочные системы, продолжают облицовку фасада, а также штукатурные работы, шпаклёвку и покраску стен и укладку плитки. В корпусе №4 монтируют лифты и элементы фасада, а также устанавливают двери», — говорится в сообщении.
Во встроенно-пристроенном детском саду тоже монтируют лифты и занимаются облицовкой фасада, шпаклюют и красят стены и кладут плитку.

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В Подмосковье обновляют коммутационное оборудование питающих центров
14 февраля 2025, 09:36

Фото: Министерство энергетики Московской области

Работники энергетической компании «Россети» приступили к ремонту высоковольтных выключателей на 12 ключевых подстанциях Подмосковья. В целом в текущем году организация планирует обновить 94 единицы оборудования, затратив около 22 миллиардов рублей, сообщает Министерство энергетики Московской области.
Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов подчеркнул важность модернизации для обеспечения надёжной работы ключевых энергетических объектов и линий электропередач, что, в свою очередь, способствует улучшению электроснабжения населения региона, включая жилые дома и социально значимые объекты.

В настоящее время работы ведутся на подстанциях в городских округах Богородский и Солнечногорск. Кроме того, сотрудники МЭС Центра планируют ремонтные работы на объектах, обеспечивающих подачу электроэнергии для жителей Воскресенска, Коломны, Сергиева Посада, Пушкино, Рузы и Чехова. Ремонтные работы на действующих подстанциях проводятся без отключения электричества у потребителей.

Высоковольтные выключатели являются важным элементом коммутационного оборудования, предназначенного для размыкания электрической цепи, в том числе при возникновении коротких замыканий.

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