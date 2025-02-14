В лотошинской деревне Ушаково отремонтируют более 300 м теплосетей

Капитальный ремонт тепловых сетей общей протяжённостью более 300 метров планируют провести в деревне Ушаково городского округа Лотошино, подряд на работы выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать участок тепловых сетей общей протяжённостью 310 метров от тепловой камеры №2 до здания школы и от тепловой камеры №9 до тепловой камеры №15. Все работы должны быть закончены в текущем году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 21 миллион 104 тысячи 800 рублей, заявки принимаются до 18 февраля.
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Лев Каштанов