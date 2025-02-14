В Солнечногорске отремонтируют кровли более 40 многоквартирных домов

Видео: пресс-служба МинЖКХ МО
Кровли 44 многоквартирных домов обновят в городском округе Солнечногорск в текущем году в рамках реализации региональной программы капитального ремонта, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Все работы будут проводиться со строгим соблюдением мер безопасности. Зоны проведения работ будут огорожены сигнальной лентой, рабочие будут использовать страховочные тросы и каски, проходить специальный инструктаж и вести журнал безопасности», — говорится в сообщении.В министерстве также напомнили, что наблюдать за ходом капремонта многоквартирных домов можно в режиме онлайн. Ссылки на трансляции с видеокамер размещены на интерактивной карте на сайте областного Фонда капитального ремонта.
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Лев Каштанов