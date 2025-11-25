В 2025 году энергетики Подмосковья подключили к сетям более 70 образовательных учреждений

25 ноября 2025, 13:49

оригинал Фото: пресс-служба Министерства энергетики Московской области

Энергетики обеспечили более 3 400 МВт дополнительной мощности для образовательных учреждений Подмосковья в 2025 году. Специалисты «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» подключили к электрическим сетям и увеличили мощность электроснабжения для 43 школ, 24 детских садов и четырёх колледжей, сообщили в Минэнерго Подмосковья.





Так, новый детский сад на 220 мест в Щёлково получил мощность 306 кВт, ещё один детсад на 150 мест с бассейном подключили в 1-м Советском переулке Щёлково. После капремонта открыли дошкольное отделение гимназии № 4 в Дзержинском — два здания обеспечили электроэнергией по 200 кВт. Мощность детского сада на ул. Пионерской в микрорайоне Железнодорожный (Балашиха) увеличили на 126,5 кВт. В Реутове строящийся детский сад подключили к сети на 360 кВт.



Среди школ, для которых повысили мощность, — новые здания на 1100 мест в Звенигороде, Климовске, Сабурово и Дзержинском, а также учебные учреждения в Щёлково, Кашире, Сергиевом Посаде, Одинцово, Наро-Фоминске, Ногинске, Куровском, Фрязино, Чехове, Балашихе, Ивантеевке, Ступино, Воскресенске, Шатуре, Коломне и других ​округах.





«Мероприятия по технологическому присоединению социально значимых объектов к сетям компании находятся на особом контроле Министерства энергетики Московской области. Для выполнения требований современного образовательного процесса в школах Подмосковья энергетики строят новые энергообъекты и устанавливают в действующих подстанциях более мощное оборудование, а также строят линии электропередачи, что позволяет обеспечить образовательным учреждениям вторую категорию надежности электроснабжения», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.