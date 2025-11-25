В Пушкино жителей приглашают на форум «Управдом» 25 ноября

25 ноября 2025, 11:44

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский

Жителей Пушкинского округа приглашают на муниципальный форум «Управдом», который пройдёт 25 ноября. На встрече можно задать вопросы представителям Минчистоты Московской области, Управления ЖКХ округа, Ассоциации председателей Советов МКД, а также управляющих и ресурсоснабжающих организаций, сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.





В центре диалога такие темы, как:

взаимодействие с АО «Мосэнергосбыт» по снятию контрольных показаний с ИПУ,

переход на электронный платежный документ через РПГУ,

проведение общих собраний собственников в электронном виде через ГИС ЖКХ,

адаптация многоквартирных домов под потребности участников СВО.