В 2025 году в Московской области модернизируют десять сельских домов культуры





Модернизации подвергнутся дома культуры в Раменском, Коломне, Сергиевом Посаде, Шатуре, Ступино, Щёлково, Пушкине, Богородском, Рузе и Кашире. В частности, обновления ждут дом культуры «Строитель» в Раменском, структурное подразделение «Радуга» в Коломне, Петровский дом культуры в Шатуре, Березнецовский дом культуры в Ступино, а также другие объекты.Как сообщили в министерстве, проект модернизации сельских домов культуры стартовал в 2024 году и уже в процессе ремонта обновлены зрительные залы, фойе, хореографические классы и специализированные помещения.Модернизация позволит повысить функциональность учреждений за счет использования современных дизайнерских решений и трансформируемой мебели, что, в свою очередь, увеличит посещаемость и позволит привлечь больше участников в культурные кружки.