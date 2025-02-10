В 2025 году в Московской области модернизируют десять сельских домов культуры

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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В 2025 году в рамках государственной программы «Культура и туризм Подмосковья» в Московской области запланировано обновление десяти сельских домов культуры, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Модернизации подвергнутся дома культуры в Раменском, Коломне, Сергиевом Посаде, Шатуре, Ступино, Щёлково, Пушкине, Богородском, Рузе и Кашире. В частности, обновления ждут дом культуры «Строитель» в Раменском, структурное подразделение «Радуга» в Коломне, Петровский дом культуры в Шатуре, Березнецовский дом культуры в Ступино, а также другие объекты.
Как сообщили в министерстве, проект модернизации сельских домов культуры стартовал в 2024 году и уже в процессе ремонта обновлены зрительные залы, фойе, хореографические классы и специализированные помещения.
Модернизация позволит повысить функциональность учреждений за счет использования современных дизайнерских решений и трансформируемой мебели, что, в свою очередь, увеличит посещаемость и позволит привлечь больше участников в культурные кружки.
Как сообщили в министерстве, проект модернизации сельских домов культуры стартовал в 2024 году и уже в процессе ремонта обновлены зрительные залы, фойе, хореографические классы и специализированные помещения.
Модернизация позволит повысить функциональность учреждений за счет использования современных дизайнерских решений и трансформируемой мебели, что, в свою очередь, увеличит посещаемость и позволит привлечь больше участников в культурные кружки.
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