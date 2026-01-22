Подмосковные спасатели предупредили о рисках катаний на стихийных горках
Снежные горки, неподготовленные для катания, могут представлять опасность для любителей зимних развлечений. Об этом жителей Подмосковья предупредили в Мособлпожспасе, сообщает пресс-служба ведомства.
Подробно о том, в чём заключаются риски, рассказал первый замначальника Мособлпожспаса Анатолий Плевако.
«Снег маскирует рельеф местности, из-за чего спуск, кажущийся безопасным, может привести к столкновению с ограждением, фонарным столбом или деревом. Кроме того, человек может выехать на проезжую часть или к водоёму», — сказал Анатолий Плевако.Для того, чтобы избежать этих угроз, для катания следует выбирать только специально оборудованные горки. Кроме того, важно соблюдать дистанцию и не задерживаться в зоне торможения, а подниматься на горку нужно в стороне от спуска.