Подмосковные спасатели предупредили о рисках катаний на стихийных горках

22 января 2026, 09:51

Снежные горки, неподготовленные для катания, могут представлять опасность для любителей зимних развлечений. Об этом жителей Подмосковья предупредили в Мособлпожспасе, сообщает пресс-служба ведомства.





Подробно о том, в чём заключаются риски, рассказал первый замначальника Мособлпожспаса Анатолий Плевако.





«Снег маскирует рельеф местности, из-за чего спуск, кажущийся безопасным, может привести к столкновению с ограждением, фонарным столбом или деревом. Кроме того, человек может выехать на проезжую часть или к водоёму», — сказал Анатолий Плевако.