В Московской области запустили первый отечественный станок для шиповки шин

22 января 2026, 15:14

оригинал Фото: «ДАВЫДОВО компания по производству шин»

Предприятие «ДАВЫДОВО компания по производству шин» разработало и запустило первый в России автоматический шиповальный станок. Проект реализовали на производстве компании в Орехово-Зуевском городском округе, рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.