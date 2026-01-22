В Московской области запустили первый отечественный станок для шиповки шин
Предприятие «ДАВЫДОВО компания по производству шин» разработало и запустило первый в России автоматический шиповальный станок. Проект реализовали на производстве компании в Орехово-Зуевском городском округе, рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Станок Studmatic предназначен для серийного выпуска шипованных зимних шин. Их качество сопоставимо с зарубежными аналогами. Производительность станка – около 850 шин в день. Предусмотрено более 1000 программ ошиповки без ограничений по количеству шипов.
Завод занимается профессиональной ошиповкой широкого ассортимента шин для легковых и грузовых автомобилей, спецтехники, производит резиновые смеси по рецептуре заказчика. В компании большое внимание уделяется лабораторному контролю качества сырья и готовой продукции.
Также в этом году компания планирует запустить линию по изготовлению резиновой крошки из переработанных шин. Оборудование уже готовиться к запуску. Этот проект компания реализует при поддержке Фонда развития промышленности Московской области.
