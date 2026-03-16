В сфере ЖКХ Подмосковья заняты более 70 000 специалистов

16 марта 2026, 10:52

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства Московской области сегодня работают около 70 000 специалистов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





Там назвали ЖКХ региона мощной, слаженной системой, которая обеспечивает его жизнедеятельность. Это работники разных специальностей – от специалистов по газо- и электроснабжению, лифтовому хозяйству до сантехников и сотрудников, отвечающих за уборку территорий.



«Мы уходим от устаревших подходов в сфере городского хозяйства, внедряем цифровизацию. Современные стандарты обслуживания, новые материалы и техника меняют облик городов. Сейчас в секторе ЖКХ региона заняты порядка 70 000 сотрудников. Отрасль становится технологичной, а значит, перспективной для молодёжи. Мы всегда открыты для выпускников колледжей и вузов, создаём все условия для их успешного старта в профессии», – сказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.