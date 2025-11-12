В Подмосковье подали более 25 тысяч онлайн-заявок на субсидии на ЖКУ
Свыше 25 тысяч раз жители Московской области воспользовались услугой по оформлению субсидии на оплату ЖКУ на региональном госпортале с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Субсидию предоставляют, если расходы на коммунальные услуги превышают 22% от совокупного дохода семьи.
Размер субсидии зависит от площади жилого помещения. Ответ по заявке поступит в личный кабинет в течение десяти рабочих дней.«Оформление субсидии размещается на госпортале Подмосковья в разделе «Жилье», подразделе «Коммунальные услуги». Заявитель должен пройти авторизацию и заполнить соответствующую форму», — говорится в сообщении.