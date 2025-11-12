В Подмосковье подали более 25 тысяч онлайн-заявок на субсидии на ЖКУ

12 ноября 2025, 09:50

оригинал Фото: istockphoto.com/Chagin

Свыше 25 тысяч раз жители Московской области воспользовались услугой по оформлению субсидии на оплату ЖКУ на региональном госпортале с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Субсидию предоставляют, если расходы на коммунальные услуги превышают 22% от совокупного дохода семьи.



