В 2026 году в Подмосковье обновят электрику в 250 домах

19 февраля 2026, 18:48

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В 2026 году в Подмосковье капитально отремонтируют более 240 систем электроснабжения в многоквартирных домах. Работы включили в региональную программу капремонта общего имущества. Об этом сообщили в МинЖКХ Московской области.