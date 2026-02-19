В 2026 году в Подмосковье обновят электрику в 250 домах
В 2026 году в Подмосковье капитально отремонтируют более 240 систем электроснабжения в многоквартирных домах. Работы включили в региональную программу капремонта общего имущества. Об этом сообщили в МинЖКХ Московской области.
Электрику обновят примерно в 250 домах по всему региону. Больше всего работ запланировали в пяти округах.
В Воскресенске специалисты приведут в порядок электропроводку и щитовое оборудование в 51 доме — это самый большой объем. В Лобне отремонтируют электроснабжение в 29 домах, в Красногорске — в 24, в Химках — в 21. В Раменском в план включили 9 адресов.
Подрядчики полностью обновят внутридомовые сети, заменят изношенные кабели и щитовое оборудование. В домах выше пяти этажей на ответвлениях к стоякам установят аппараты защиты и управления. Освещение лестничных клеток, холлов и коридоров подключат по отдельным линиям от вводно-распределительных устройств — к квартирным щиткам его подключать не будут. Там, где в подъездах есть естественный свет, смонтируют автоматику, которая реагирует на уровень освещённости.
Если раньше вертикальные участки распределительной сети проходили через квартиры, во время капремонта их вынесут в подъезд. Это упростит обслуживание и сделает систему безопаснее.
Всего в программе капремонта 2026 года участвуют десятки городских округов. Обновление электроснабжения остается одним из самых востребованных направлений — новые сети работают стабильнее и снижают риск аварий.
