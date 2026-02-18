Земельные инспекторы Подмосковья проверили за месяц более 200 участков

18 февраля 2026, 14:08

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

225 участков проверили муниципальные земельные инспекторы Московской области в январе текущего года на предмет соблюдения законодательства. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.





В число наиболее часто встречающихся нарушений входит использование участка не по назначению, самовольное занятие территории и неиспользование земли.





«Нашим приоритетом является не наказание виновных, а предупреждение правонарушения. И систематический мониторинг соблюдения закона является частью этой работы, так как формирует культуру добросовестного землепользования», — отметил глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.