Земельные инспекторы Подмосковья проверили за месяц более 200 участков

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

225 участков проверили муниципальные земельные инспекторы Московской области в январе текущего года на предмет соблюдения законодательства. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.



В число наиболее часто встречающихся нарушений входит использование участка не по назначению, самовольное занятие территории и неиспользование земли.

«Нашим приоритетом является не наказание виновных, а предупреждение правонарушения. И систематический мониторинг соблюдения закона является частью этой работы, так как формирует культуру добросовестного землепользования», — отметил глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.
При выявлении нарушений владелец земли получает предупреждение и рекомендации по их добровольному устранению.
Лев Каштанов

