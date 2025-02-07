В 250 научных организациях Подмосковья работают более 84 тыс. учёных

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В научных организациях Московской области работают более 16 тыс. молодых учёных. Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Регион обладает высоким научно-исследовательским потенциалом, значительными кадровыми ресурсами, развитой инфраструктурой для решения самых сложных технологических задач. В Московской области насчитывается около 250 организаций, выполняющих научные исследования. Там работают более 84 тыс. человек, из них более 16 тыс. – это молодые учёные до 39 лет», – сказал Брынцалов в преддверии Дня российской науки.Он напомнил, что для поддержки учёных в Подмосковье действуют такие программы, как «Социальная ипотека» и «Бюджетная ипотека». Учреждена премия губернатора Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций для молодых учёных и специалистов, а также губернаторская премия за достижения в коммерциализации научных и научно-технических результатов. Предоставляются гранты правительства региона в сферах науки, технологий, техники и инноваций.
День российской науки ежегодно отмечают 8 февраля. В этот день в 1724 году император Пётр I поручил создать Российскую академию наук. В прошлом году академия отпраздновала 300-летие.
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Лора Луганская