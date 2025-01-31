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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Брынцалов: подмосковные единороссы продолжат помогать участникам СВО

Брынцалов: подмосковные единороссы продолжат помогать участникам СВО

Фото: Московское областное региональное отделение ЕР

Фото: Московское областное региональное отделение ЕР

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Подмосковное отделение «Единой России» в этом году продолжит гуманитарные миссии, а также помощь участникам спецоперации и их семьям. Об этом на заседании Президиума регионального политсовета заявил секретарь Московского областного регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«На прошедшем съезде президент Владимир Путин высоко оценил роль единороссов по всем направлениям помощи фронту. Эта работа не останавливается. Хочу выразить благодарность всему депутатскому корпусу, муниципальным штабам за постоянное сопровождение бойцов и их семей, отправку гуманитарной помощи. С начала СВО партия отправила на передовую и приграничным регионам свыше 13 тыс. тонн гумпомощи. Самое большое количество грузов поступило из Дмитровского городского округа, Мытищ и Домодедова», – сказал Брынцалов.
Он также подчеркнул, что помощь семьям военных тоже остаётся одной из главных задач.


«За прошлый год депутаты-единороссы провели встречи с 7 тысячами семей военнослужащих, свыше 2 тыс. мероприятий. Мы постарались охватить вниманием все семьи – и мобилизованных, и находящихся в трудной жизненной ситуации», – отметил парламентарий.
Он добавил, что партия продолжит помогать и тем бойцам СВО, которые вернулись с боевых позиций домой. Им важно найти себя в мирной жизни, в том числе в общественно-политической работе.

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#сво
#спецоперация
#семьи
#военные
Фицо сделал заявление об энергопоставках на Украину
Фицо заявил, что Словакия не прекратит поставки электричества Украине
31 января 2025, 20:09

Фото: istockphoto/BulentBARIS

Братислава продолжит поставки электричества Киеву. Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо на встрече с дипломатическим корпусом.
«Мы не будем приступать к решению в вопросе (прекращения поставок Украине — прим. ред.) электроэнергии, не будем развязывать проблему с гуманитарной помощью. Думаю, что этот вопрос бы затронул граждан Украины, а мы этого не хотим. Но есть возможности на уровне Европейского союза, которые я как глава правительства Словакии могу использовать», — произнес Фицо.
Он подчеркнул, что ответом на остановку Украиной газового транзита будет право на использование словацкой стороной вето в вопросах уровня Евросоюза.

Ранее сообщалось, кем не будет становиться Роберт Фицо.

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Полиция Украины призвала жителей подконтрольного Киеву Димитрова эвакуироваться
31 января 2025, 19:56

Фото: istockphoto/IherPhoto

Жителей подконтрольного киевскому режиму Димитрова в Донбассе призвала эвакуироваться украинская полиция. Сообщение размещено в ее Telegram-канале.
«(ВС РФ — прим. ред.) в двух километрах от Мирнограда (украинское название Димитрова — прим. ред.): полицейские призывают жителей эвакуироваться», — гласит публикация.

Уточняется, что в городе находится, примерно, три тысячи мирных граждан. В Димитрове нет воды, электричества и газа.

Димитров находится в северо-западной части Донецкой народной республики. По информации за 2020 год, в нем проживало свыше 48 тысяч человек.

Ранее экс-боевик ВСУ рассказывал, что сейчас происходит в рядах украинской армии.

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#эвакуация
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Госсекретарь США раскрыл стратегию Трампа по решению конфликта на Украине
Госсекретарь США Рубио: Трамп намерен добиться мира на Украине путем переговоров
31 января 2025, 19:55

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп намерен добиться урегулирования конфликта на Украине путем дипломатических переговоров. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Меган Келли.
Глава Соединенных Штатов считает, что конфликт на Украине затянулся, по этой причине необходимо немедленное прекращение боевых действий, пояснил политик. Рубио подчеркнул, что Вашингтону предстоит «напряженная дипломатическая работа».

Госсекретарь США также не исключил, что сторонам конфликта придется «от чего-то отказаться» для урегулирования украинского кризиса.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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У финала украинского конфликта есть лишь два сценария
WP: СВО завершится мирными переговорами или полным крахом Киева
31 января 2025, 18:58

Фото: iStock/Diy13

Конфликт на Украине завершится мирными переговорами или полным крахом Киева. Так считает бывший посол в России, ныне работающий в Стэнфорде и Институте Гувера Майкл Макфол. Его слова приводит The Washington Post.
«Это произойдет, либо с переговорами, либо с крахом Украины, предвещающим новый конфликт», — заявил Макфол.

Он также выразил уверенность в том, что для обеспечения более выгодных позиций Киева на переговорах Украина остро нуждается в гарантиях безопасности со стороны стран НАТО.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявлял, что США хотят исключить Евросоюз и Киев из переговорного процесса по конфликту на Украине. По его словам, Москве и Вашингтону будет легче достигнуть договоренностей напрямую. В процессе переговоров ЕС и Украина станут отвлекающими факторами. При этом во время диалога США и России могут подниматься и более глобальные вопросы, выходящие за рамки украинского кризиса.

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«Всего лишь цифра»: бывший боевик ВСУ о происходящем в украинской армии
Guardian: ВСУ находятся в кризисе дезертирства
31 января 2025, 17:54

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

ВСУ находятся в кризисе дезертирства. Об этом пишет Guardian. Журналисты уточнили, что происходящее в рядах украинской армии уже получило широкую огласку.
«Проблема дезертирства стала популярной темой в СМИ на Украине», — сказано в публикации.
Авторы материала добавили, что у боевиков ВСУ имеется острая нехватка пехотинцев, а дезертиры бегут, потому что устали.

Один из опрошенных экс-военнослужащих ВСУ рассказал, что сбежал, поскольку несмотря на ранение он получил приказ вернуться на фронт.

«Я понял, что я — никто. Всего лишь цифра», — пояснил он.
Мобилизацию на Украине объявили в конце февраля 2022 года. Сотрудники украинских военкоматов отправляют на передовую всех подряд.

Ранее сообщалось, что признал Владимир Зеленский.

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#конфликт
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Подмосковный проект «Доброе дело» объединил уже 1,3 млн человек и 60 компаний
31 января 2025, 16:18

Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Курскую область из Подмосковья прибыла уже пятая фура с гуманитарной помощью. В ней около 20 тонн груза для жителей приграничных территорий. Это продукты, чай и средства гигиены.
Груз собрали представители бизнеса – участники проекта «Доброе дело», который реализуется в Подмосковье с весны 2022 года. Такую помощь регулярно доставляют жителям новых и приграничных регионов, а также участникам спецоперации.

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с предпринимателями и поблагодарил их за участие в акции.
«Проект объединил много неравнодушных людей. Они собирают большое количество всего того, что необходимо на передовой и в тылу. Хочу сказать огромное спасибо водителям, волонтёрам и предпринимателям – каждый вносит свой вклад. «Доброе дело» – большое движение. Примерно за три года мы отправили десятки подобных машин в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую, Херсонскую, Белгородскую и Курскую области. Запрос есть, и это не последняя фура», – сказал Воробьёв.

Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Основатели компании «Правильное решение» Татьяна и Дмитрий Донихины не в первый раз собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области. На этот раз они передали средства личной гигиены. Дмитрий – офицер запаса, в зоне СВО у него много друзей. У некоторых сотрудников компании на фронте родные и близкие. «Правильное решение» активно отправляет снаряжение и амуницию бойцам. Кроме того, компания помогает раненым, проходящим лечение в госпитале.
«После увольнения из рядов Вооруженных сил вместе с супругой я занялся производством косметической продукции и бытовой химии. У нас в Одинцовском городском округе – своё предприятие. С 2022 года помогаем российским подразделениям, госпиталю им. Бурденко, нескольким волонтёрским движениям. Будем продолжать участие в проекте «Доброе дело», – сказал Дмитрий Донихин.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Предприятие «Полёт» из Люберец передало кондитерские изделия. Компания участвует в проекте с первых дней, она уже отправила более 20 тонн своей продукции.

Яковлевская Чаеразвесочная фабрика из Подольска собирала гуманитарную помощь во время пандемии коронавируса, не осталась равнодушной и сейчас. Жителям Курской области она передала чай.
«Первый раз участвуем в «Добром деле». Спасибо организаторам проекта – они подсказали нам, какие потребности у жителей Курской области, находящихся в пунктах временного размещения. Мы считаем себя социально ответственной компанией и планируем регулярно участвовать в таких программах», – сказал руководитель фабрики Андрей Ерофеев.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фурой, доставившей груз в Курскую область, управлял опытный водитель Александр Суслов. До этого он уже дважды отвозил гумпомощь в Донбасс.
«В последний раз ещё до Нового года ездил в Новоазовск. Понимаю, что делаю очень важное ответственное дело. Люди нуждаются в гуманитарном грузе, который собрали для них жители Подмосковья», – поделился Александр.
Акцию «Доброе дело» инициировали подмосковные школьники, а губернатор поддержал их идею. К проекту присоединились не только учащиеся и их родители, но и тысячи неравнодушных людей со всей Московской области, в том числе представители бизнеса. Сегодня это свыше 1,3 млн человек и более 60 компаний. За эти почти три года они передали более 7,7 тыс. тонн помощи.

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«Помолчи — за умного сойдешь!»: Зеленский признал собственную нелегитимность
Медведчук заявил о признании Зеленским своей нелегитимности
31 января 2025, 15:28

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский признал собственную нелегитимность, поскольку некомпетентно отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина о том, что в текущем статусе глава киевского режима не может подписывать документы с РФ. Такое заявление сделал политик Виктор Медведчук.
«Есть простой житейский совет: «Помолчи — за умного сойдешь!». Он неизменно работает тогда, когда человек в чем-то не разобрался, но вступает в дискуссию, которая обнажает его некомпетентность. Но этот совет не для ограниченных людей, которые считают, что чем чаще открывать рот, тем лучше. К последним явно относится Зеленский, который весьма некомпетентно отреагировал на заявление Владимира Путина о том, что украинский президент нелегитимен, чтобы подписывать соглашения с Россией», — пояснил председатель движения «Другая Украина».
Медведчук подчеркнул, что Зеленский лживо обвиняет Путина в затягивании боевых действий. Кроме того, глава киевского режима, по словам Медчедчука, называет себя сильным лидером, учитывая, что именно он привел республику в безвыходное положение и безысходность.

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#мир
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#украина
#война
#сво
#конфликт
#владимир зеленский
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Контракт с МО РФ: льготы для участников СВО и их семей, дополнительные выплаты и статус ВБД
31 января 2025, 15:02

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Военнослужащие по контракту в армии России получают государственные выплаты, социальные гарантии и льготы. Дополнительно положены единовременная региональная и федеральная выплаты, а также полный социальный пакет как для самого военнослужащего, так и для его семьи. Подробнее рассказывает «Радио 1».

Условия заключения контракта с Минобороны РФ


Контракт заключается на срок один, три или пять лет. Сделать это могут граждане в возрасте от 18 лет, имеющие подходящее состояние здоровья, которое определят на медосмотре.

Жителям Московской области при подписании контракта с Минобороны РФ единовременно выплачивается 1,9 млн рублей. Также предусмотрена и федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. При этом бойцы получают зарплату за выполнение боевых задач в зоне СВО от 204 тысяч рублей ежемесячно. Размер выплат зависит от воинского звания и должности. На ежемесячную выплату в размере 204 тысячи рублей могут рассчитывать рядовые. Сержанты получают от 232 тысяч рублей. Военнослужащим также присваивается статус ветерана боевых действий, по которому дополнительно ежемесячно выплачивается 3 тыс. 481 рубль.

За каждый день участия военнослужащего в активных наступательных действиях выплачивается 8 000 рублей и 50 000 — за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов. В случае захвата или уничтожения вражеской боевой техники выплачивается от 50 000.

Выплаты за ранения в зоне СВО


При ранении в зоне СВО боец может получить до четырех миллионов рублей. Окончательная сумма выплат зависит от степени тяжести. За легкое ранение выплачивается от 100 тысяч рублей, а при тяжелых – три миллиона. За ранение, повлекшее инвалидность, предусмотрена выплата в размере четыре миллиона рублей. Также существуют страховые компенсации. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей.

При этом военнослужащему, уволенному с военной службы вследствие военной травмы или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту, положено единовременное пособие в размере 3 миллионов 272 тысячи рублей.

Кроме того, бойцам, получившим инвалидность из-за травмы в зоне спецоперации, положена государственная пенсия. Инвалидам I группы — 23 069 рублей, инвалидам II группы — 19 224 рубля, инвалидам III группы — 13 457 рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная выплата по инвалидности в размере 7 605,52 рубля. Ее оформят без обращения. При этом участники СВО могут рассчитывать на ежемесячную денежную компенсацию военной травмы. Инвалидам I группы заплатят 22 908 рублей, II группы — 11 454 рубля, III группы — 4581,72 рубля.

Основные льготы для участников СВО


Участники СВО могут рассчитывать на:

  • кредитные каникулы;
  • приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
  • освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
  • приостановление по судебным делам (административным, гражданским, арбитражным);
  • сохранение рабочего места (на период действия контракта и 3 месяца после его окончания);
  • преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности (в случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности на другую вакантную должность);
  • академический отпуск.

Поддержка семей военнослужащих


Семьям военнослужащих по контракту, выполняющих задачи в зоне проведения спецоперации, государство предоставляет отдельные льготы и социальные гарантии:


  • кредитные каникулы;
  • преимущества при сокращении в организации (с ребенком до 18 лет);
  • обучение детей на бюджетной основе в вузах (в пределах установленной квоты);
  • внеочередное зачисление в детский сад;
  • бесплатные завтрак и обед в школе (1-11 классы);
  • бесплатная продленка (1-6 классы);
  • кружки и секции;
  • бесплатные социальные услуги на дому для пожилых родителей;
  • внеочередное направление в социальный стационар пожилых родителей;
  • содействие в поиске работы;
  • организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
  • психологическая помощь;
  • консультирование по юридическим вопросам.
Также семьи военнослужащих могут рассчитывать на различные выплаты.


Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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В Кремле прокомментировали информацию о якобы покинувших Курскую область солдатах КНДР
Песков не стал комментировать «завиральные рассуждения» NYT о военных КНДР в РФ
31 января 2025, 13:57

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам сообщение газеты New York Times о том, что солдаты КНДР якобы покинули Курскую область.
«Никак (не можем прокомментировать — ред.). Там много разных рассуждений, и правильных, и неправильных, и завиральных, и с искажением действительности, поэтому каждый раз это комментировать, наверное, не пристало», — сказал Песков журналистам.

Так, он уточнил, что комментировать статьи американской прессы комментировать не станет.

Напомним, ранее газета New York Times писала, что северокорейских военных отозвали с линии фронта в Курской области из-за больших потерь. Их не видели уже около двух недель.

Ранее северокорейские перебежчики в эфире крупного южнокорейского телеканала Channel A заявили, что представленные Украиной «свидетельства» о якобы участии бойцов из КНДР в СВО являются подделкой.

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#сво
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