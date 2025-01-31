Брынцалов: подмосковные единороссы продолжат помогать участникам СВО

Фото: Московское областное региональное отделение ЕР
Подмосковное отделение «Единой России» в этом году продолжит гуманитарные миссии, а также помощь участникам спецоперации и их семьям. Об этом на заседании Президиума регионального политсовета заявил секретарь Московского областного регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«На прошедшем съезде президент Владимир Путин высоко оценил роль единороссов по всем направлениям помощи фронту. Эта работа не останавливается. Хочу выразить благодарность всему депутатскому корпусу, муниципальным штабам за постоянное сопровождение бойцов и их семей, отправку гуманитарной помощи. С начала СВО партия отправила на передовую и приграничным регионам свыше 13 тыс. тонн гумпомощи. Самое большое количество грузов поступило из Дмитровского городского округа, Мытищ и Домодедова», – сказал Брынцалов.Он также подчеркнул, что помощь семьям военных тоже остаётся одной из главных задач.
«За прошлый год депутаты-единороссы провели встречи с 7 тысячами семей военнослужащих, свыше 2 тыс. мероприятий. Мы постарались охватить вниманием все семьи – и мобилизованных, и находящихся в трудной жизненной ситуации», – отметил парламентарий.Он добавил, что партия продолжит помогать и тем бойцам СВО, которые вернулись с боевых позиций домой. Им важно найти себя в мирной жизни, в том числе в общественно-политической работе.
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Лора Луганская