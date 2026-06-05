В 257 подмосковных домах с начала года завершили капитальный ремонт

05 июня 2026, 22:05

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Подмосковье завершены работы по капремонту в 257 многоквартирных домах. В 148 из них ремонт выполнили полностью, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





В этом году в регионе запланирован капитальный ремонт в 2114 МКД. С началом активного строительного сезона подрядные организации приступили к работам. Некоторые стартовали с опережением графика.



Согласно новым правилам организации капремонта, все запланированные на 2026-й работы подрядчики обязаны завершить до конца текущего года.

«Среди ключевых нововведений этого года – заключение договоров подряда сроком до одного года. Один контракт будет включать не более пяти домов, а все работы должны закончиться до 31 декабря без права переноса», – пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.