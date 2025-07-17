В 33 подмосковных домах с начала года провели техническое обследование

17 июля 2025, 22:30

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Эксперты управления технического надзора капремонта с начала 2025 года обследовали 33 жилых дома и социальных учреждения Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.





В ведомстве сообщили, как проходит обследование. Оно предусматривает сбор предварительных данных об объекте; выезд на объект для визуального осмотра и инструментального обследования; обработку данных и составление технического заключения.



«Для проведения работ используются лазерные дальномеры, тепловизоры, ультразвуковые дефектоскопы, 3D-сканирующие системы, геодезическое оборудование, адгезиметры и приборы для определения прочности бетона», – уточнили в ведомстве.