В 33 подмосковных домах с начала года провели техническое обследование
Эксперты управления технического надзора капремонта с начала 2025 года обследовали 33 жилых дома и социальных учреждения Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
В ведомстве сообщили, как проходит обследование. Оно предусматривает сбор предварительных данных об объекте; выезд на объект для визуального осмотра и инструментального обследования; обработку данных и составление технического заключения.
«Для проведения работ используются лазерные дальномеры, тепловизоры, ультразвуковые дефектоскопы, 3D-сканирующие системы, геодезическое оборудование, адгезиметры и приборы для определения прочности бетона», – уточнили в ведомстве.Там добавили, что цель работы – обеспечить своевременное проведение капремонта в домах, включённых в региональную программу, и определить возможность дальнейшей эксплуатации МКД.