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В 500 подмосковных домах привели в норму температуру горячей воды

Фото: iStock / Zhanna Danilova

Фото: iStock / Zhanna Danilova

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Температуру горячей воды по заявкам жителей с начала года привели в норму более чем в 500 многоквартирных домах Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Эти меры направлены на обеспечение качественного и бесперебойного предоставления услуг горячего водоснабжения. Горячая вода – основа комфортного проживания в МКД. Согласно санитарным нормам и правилам, её температура в кранах в квартирах должна колебаться в диапазоне от 60°C до 75°C», – рассказали министерстве.
Если в квартире есть отклонения температурных показателей горячей воды, нужно обратиться в свою управляющую организацию. Специалисты проведут замеры и составят акт, подтверждающий, что температура воды не соответствует нормам. На основании этих данных можно потребовать перерасчёт оплаты за горячее водоснабжение за период, когда температура не соответствовала требованиям.

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В Серпухове готовятся к весеннему оформлению клумб
02 апреля 2025, 18:29

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В Серпухове скоро высадят более 120 тыс. цветочных саженцев. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Осенью уже было посажено 12 тыс. тюльпанов, которые украсили 20 клумб в Протвино и Серпухове. А в апреле к ним добавят ещё 20 тыс. цветов виолы.
В планах на весну – посадка летних видов цветов. Это цинерария, петуния, львиный зев, георгины и многие другие. Это позволит создать удивительные цветочные композиции, которые будут радовать глаз жителей и гостей округа весь тёплый сезон», – отметили в администрации.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Там добавили, что остались только финальные штрихи, и совсем скоро улицы, парки и скверы будут радовать глаз яркими, весенними красками.

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Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с использованием домового чата
02 апреля 2025, 18:27

Мошенники снова начали использовать для обмана граждан домовые чаты, об этом жителей Московской области предупредили в региональном министерстве государственного управления, информационных технологий и связи.
«Злоумышленники добавляются в домой чат под видом жильцов, затем пишут там, что готовы бесплатно отдать какую-нибудь мебель или технику и даже прикладывают фотографии. Заинтересовавшимся предложениям они сообщают, что могут пережать вещь только через курьера, а для «оформления заказа» присылают ссылку», — говорится в сообщении.
Ссылка от мошенников является фишинговой: переходя по ней, человек заражает свой гаджет вредоносной программой, и злоумышленники получают доступ к его личным данным.

Жителей Подмосковья просят никогда не переходить по таким ссылкам и рассказать об этой мошеннической схеме близким.

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Трансформацию отрасли обсудили на форуме управления городским хозяйством Подмосковья
Трансформацию отрасли обсудили на форуме управления ЖКХ Подмосковья
02 апреля 2025, 18:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Доме правительства Московской области обсудили комплексное развитие инфраструктуры и коммунального хозяйства. На первом форуме управления городским хозяйством Подмосковья «Область компетенций» собрались руководители ресурсоснабжающих и управляющих организаций, представители регоператоров, подмосковных колледжей, эксперты ЖКХ и профильные заместители глав городских округов.
Главными темами стали комплексное развитие инфраструктуры и коммунального хозяйства, повышение ее эффективности, цифровизация городской среды, роботизации ЖКХ и работа по привлечению кадров.
«В нашем Подмосковье всё, что связано с жизнью человека, с самым необходимым, должно быть на уровне. Речь идёт о воде, тепле, чистоте и электроснабжении. Наш президент при формировании национальных проектов уделил особое внимание модернизации системы ЖКХ», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, приветствуя участников форума.
Он добавил, что в зале собрались настоящие профессионалы, которые внедряют лучшие практики. Воробьёв рассчитывает, что подобные мероприятия обеспечат заметные перемены в каждом городе Подмосковья.

В Московской области реализуется самая масштабная в стране программа модернизации теплоснабжения. Сейчас идут строительство и ремонт более 200 котельных и свыше 450 км теплосетей. Всё должно быть готово к новому отопительному сезону.

Отслеживать работу системы теплоснабжения помогают цифровые технологии. В регионе – 2 тыс. 760 котельных, большую часть из которых оснастили датчиками. В онлайн-режиме они подают информацию об изменении параметров, авариях и позволяют рационально распределять бригады.

В регионе ежегодно пополняется парк коммунальной техники. Только в прошлом году поставили более 1,8 тыс. единиц. Эффективность работы по уборке планируют контролировать системой «Яндекс-Go для бизнеса». Это должно увеличить производительность на 15-20%.

Вячеслав Мурашов (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Такая система сейчас тестируется и для контроля работы дворников. Она поможет оценить занятость специалистов и при необходимости перераспределять их. Систему запустят в мае.
«Мы хотим видеть, где находятся наши дворники и иметь возможность через мобильное приложение ставить задачи, контролировать работу. В других странах внедряются такие системы, и мы хотим тоже их использовать. Что касается водителей коммунальной техники, будем закладывать в навигатор маршруты во дворах, чтобы тот, кто ею управляет, заезжал во все из них, и жители не испытывали проблем с уборкой территорий», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Вячеслав Мурашов.
Сейчас совместный с «Яндекс Go для бизнеса» проект в пилотном режиме реализуют в нескольких муниципалитетах, в том числе в Ленинском городском округе.
«Мы участвуем в пилотном проекте по внедрению системы «Яндекс Go для бизнеса». Это очень интересно. С нашей стороны участвуют три единицы спецтехники – тракторы МТЗ. Система позволяет новым сотрудникам не отвлекаться на изучение маршрутов для уборки. Они могут отслеживать их прямо в ней», – рассказал директор МБУ «Благоустройство» – Видное Дмитрий Черкасов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В рамках проекта «Чистый двор» с помощью камер в области выявляют навалы крупногабаритных отходов, мусора, а также нарушителей, которые их оставляют. Это снижает нагрузку на управляющие организации и помогает штрафовать ответственных, добавляя эти расходы в платежки за ЖКХ.
«Сегодня на форуме затронули важную тему использования искусственного интеллекта при формировании программ модернизации и инвестпрограмм в ЖКХ. Видим точку роста в привлечении цифровых технологий для этого процесса. Также начинаем большую работу по построению Единого диспетчерского центра региона. В него будут интегрированы муниципальные диспетчерские службы, объекты ЖКХ и система передачи данных», – сказал министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.
Особое внимание уделили и работе управляющих компаний. В этом году в половине жилого фонда Подмосковья собрания собственников планируют перевести в электронный формат, а в 2026-м – все 100%. Это позволит сделать голосования с использованием ГИС ЖКХ и с привязкой к «Госуслугам» прозрачными, исключит фальсификацию.
«Мы выступили инициаторами ряда поправок, касающихся работы управляющих компаний. Спасибо федеральным коллегам за то, что те их поддержали. Это и электронные платежки, и электронное голосование собственников многоквартирных домов. Надеемся, что диалог позволит менять систему, и удовлетворённость людей работой УК будет расти», – сказал Воробьёв.
Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Среди участников форума – представители восьми подмосковных колледжей, которые готовят кадры для отрасли – сварщиков, электриков, техников и других специалистов. В этом году планируется привлечь ещё около 6 тыс. человек. Сейчас уже 26 учреждений среднего профессионального образования заключили договоры о сотрудничестве с 92 работодателями в сфере ЖКХ. Студенты будут проходить у них практику с возможностью трудоустройства.

Губернатор познакомился с выставкой, работающей на форуме. На ней представлены средства малой механизации, лифтовое оборудование, малые архитектурные формы. Воробьёву показали датчики контроля воды, которые устанавливают на трубы в «концевых домах».

Губернатор пообщался с ребятами, которые приехали на форум представлять свои образовательные учреждения. Студенты рассказали о проектах, над которыми работают в процессе обучения.

Так, Кирилл Коваль из Физтех-колледжа показал датчик измерения температуры, созданный самими ребятами. Система климатического контроля в реальном времени отображает климатические показатели. Помимо этого, она может информировать о нарушениях Санпина. Всё это сделано студентами колледжа. Губернатор поблагодарил ребят за работу.
«Необходимо масштабировать разработки, чтобы можно было производить их на коммерческом потоке, чтобы те новации, которые вы придумали, имели ещё и экономический эффект.Когда системы оборудованы датчиками, мы контролируем ситуацию. Например, на каждой котельной у нас по 3 датчика – температура выхода, входа и давление», – отметил Воробьёв.
Иван, который учится по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования системы газоснабжения» в Щелковском колледже, рассказал Андрею Воробьеву, что уже с 3 курса студенты заключают целевые договоры и могут совмещать работу с учёбой.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В рамках форума перед Домом правительства представили 17 единиц коммунальной техники отечественного производства – насосные, аварийные и подметальные машины, мини-погрузчики, мусоровозы, и телескопические станции.

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В Химках состоится завершающий этап Всероссийской олимпиады «Я – профессионал»
02 апреля 2025, 17:53

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

С 7 по 9 апреля в Подмосковье пройдут финальные соревнования VIII сезона Всероссийской олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Креативные индустрии». Часть испытаний состоится на площадке ООО «Жостово», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Креативные индустрии —это быстро развивающаяся сфера экономики, объединяющая культуру, искусство, технологии и предпринимательство. Она охватывает кино, театр, музыку, digital-медиа, дизайн, архитектуру, моду, гастрономию, урбанистику и другие направления, формируя новые тренды и инновации.

Организаторы того направления в рамках олимпиады является Московский государственный институт культуры. Сам проект выступает ключевой инициативой президентской платформы «Россия — страна возможностей» и в 2024 году вошёл в национальный проект «Молодёжь и дети». Его главная задача — содействовать формированию кадрового потенциала и культурного суверенитета России.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Тема сезона 2025 года — «Работать и учиться в России». В этом году участникам предложат больше практико-ориентированных заданий от индустриальных партнёров, что откроет новые карьерные перспективы.

Финальные состязания проходят при поддержке Торгово-промышленной палаты Московской области. В состав жюри вошли руководитель ТПП МО Денис Французов и эксперт Елена Каныгина, которые помогут связать образовательный процесс с актуальными запросами бизнеса.

Подмосковье занимает ведущие позиции в развитии креативной индустрии. В регионе сформирована экосистема для творческих инициатив — от народных промыслов Жостово, Гжели и других традиционных ремёсел до современных арт-пространств. Здесь действуют грантовые программы и акселераторы, поддерживающие творческих предпринимателей.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Заключительный день соревнований, 9 апреля, пройдет на ООО «Жостово». В рамках «Турнира креаторов» участники будут разрабатывать идеи по популяризации креативных индустрий Подмосковья. Работа на площадке традиционного народного промысла даст финалистам возможность увидеть, как культурное наследие трансформируется в современные коммерческие проекты. Это уникальный шанс исследовать сочетание традиций и цифровых технологий и познакомиться с принципами продвижения народных ремёсел в новой экономике.

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Капремонт дошкольного отделения гимназии №5 в Красногорске завершат к 1 сентября
02 апреля 2025, 17:50

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Дошкольное отделение гимназии №5, расположенное на улице Циолковского в Красногорске капитально ремонтируют, в настоящее время готовность объекта достигла 50%, все работы планируется завершить к началу учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте, общая площадь которого составляет более 1,2 тыс. квадратных метров, рабочие монтируют системы отопления и вентиляции, слаботочную систему, прокладывают кабель и устанавливают розетки, укладывают плитку. Начались также фасадные работы. Всего на объекте работают 36 человек, используется пять единиц техники», — говорится в сообщении.
Работы ведутся и на прилегающей территории: там ведётся планировка под последующее благоустройство.

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