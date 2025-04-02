В 500 подмосковных домах привели в норму температуру горячей воды

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Температуру горячей воды по заявкам жителей с начала года привели в норму более чем в 500 многоквартирных домах Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Эти меры направлены на обеспечение качественного и бесперебойного предоставления услуг горячего водоснабжения. Горячая вода – основа комфортного проживания в МКД. Согласно санитарным нормам и правилам, её температура в кранах в квартирах должна колебаться в диапазоне от 60°C до 75°C», – рассказали министерстве.Если в квартире есть отклонения температурных показателей горячей воды, нужно обратиться в свою управляющую организацию. Специалисты проведут замеры и составят акт, подтверждающий, что температура воды не соответствует нормам. На основании этих данных можно потребовать перерасчёт оплаты за горячее водоснабжение за период, когда температура не соответствовала требованиям.
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Лора Луганская