В 60 подмосковных парках пройдёт общеобластное мероприятие «Физкультпарк»
Более чем в 60 парках Московской области в предстоящую субботу, 8 августа, состоится общеобластное спортивное мероприятие «Физкультпарк». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Гости побывают на выставках, посетят образовательные лекции, примут участие в мастер-классах по разным видам спорта, проверят свои навыки на турнирах.
Так, в парке «Взлёт» городского округа Домодедово проведут соревнования по подтягиванию, гиревому спорту и кроссфиту. Гостей ждут концерт вокальных коллективов и мастер-классы по правильному питанию. Во Фрязинском лесопарке состоится выставка-лекция о достижениях спортсменов округа. В парке Мира Коломны пройдут выставки спортивных школ города по гребле, хоккею, шахматам, шашкам и парусному спорту. Посетители смогут принять участие в соревнованиях по лазертагу и присоединиться к народным играм.
Более подробно о предстоящих мероприятиях можно узнать на сайте министерства.
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