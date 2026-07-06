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Для жителей села Барановское дали концерт в честь Дня семьи, любви и верности

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

Праздник «Ромашковое настроение», посвящённый Дню семьи, любви и верности, провели в Доме культуры села Барановское округа Воскресенск в субботу, 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В программу вошли мастер-классы для детей, интерактивы и концерт. Собравшихся поприветствовал руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура. Он отметил, что крепкая семья — основа процветания страны.

«Пусть в каждом доме всегда живут любовь, понимание и уважение!» — пожелал Стегура.
В рамках праздника многодетным семьям села и семьям-юбилярам вручили памятные подарки.

Ранее сообщалось, что мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности, проведут на этой неделе в подмосковных офисах «Мои документы».
Лев Каштанов

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