Для жителей села Барановское дали концерт в честь Дня семьи, любви и верности
Праздник «Ромашковое настроение», посвящённый Дню семьи, любви и верности, провели в Доме культуры села Барановское округа Воскресенск в субботу, 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В программу вошли мастер-классы для детей, интерактивы и концерт. Собравшихся поприветствовал руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура. Он отметил, что крепкая семья — основа процветания страны.
«Пусть в каждом доме всегда живут любовь, понимание и уважение!» — пожелал Стегура.В рамках праздника многодетным семьям села и семьям-юбилярам вручили памятные подарки.
Ранее сообщалось, что мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности, проведут на этой неделе в подмосковных офисах «Мои документы».