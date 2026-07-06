Для жителей села Барановское дали концерт в честь Дня семьи, любви и верности

06 июля 2026, 18:36

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

Праздник «Ромашковое настроение», посвящённый Дню семьи, любви и верности, провели в Доме культуры села Барановское округа Воскресенск в субботу, 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В программу вошли мастер-классы для детей, интерактивы и концерт. Собравшихся поприветствовал руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура. Он отметил, что крепкая семья — основа процветания страны.





«Пусть в каждом доме всегда живут любовь, понимание и уважение!» — пожелал Стегура.