В Павлово-Посадском округе проверили ход ремонта Кузнецовской школы

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Школу, расположенную в деревне Кузнецы Павлово-Посадского городского округа, капитально ремонтируют. Ход работ проверил член фракции «Единая Россия» в Госдуме Геннадий Панин вместе с главой муниципалитета Денисом Семёновым, депутатом Мособлдумы Линарой Самединовой и родителями учеников. Об этом сообщает окружная пресс-служба.





Здание школы построили 40 лет назад. Ранее там проводились ремонтные работы, но не такие масштабные.





«В обновлённой школе появятся новые лаборатории и классы, современный спортивный зал для занятий футболом и самбо, а также полноценный пищеблок, что улучшит качество питания учеников», — говорится в сообщении.