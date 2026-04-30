В Павлово-Посадском округе проверили ход ремонта Кузнецовской школы
Школу, расположенную в деревне Кузнецы Павлово-Посадского городского округа, капитально ремонтируют. Ход работ проверил член фракции «Единая Россия» в Госдуме Геннадий Панин вместе с главой муниципалитета Денисом Семёновым, депутатом Мособлдумы Линарой Самединовой и родителями учеников. Об этом сообщает окружная пресс-служба.
Здание школы построили 40 лет назад. Ранее там проводились ремонтные работы, но не такие масштабные.
«В обновлённой школе появятся новые лаборатории и классы, современный спортивный зал для занятий футболом и самбо, а также полноценный пищеблок, что улучшит качество питания учеников», — говорится в сообщении.На пришкольной территории обустроят стадион, которым смогут пользоваться не только школьники, но и жители соседних домов.