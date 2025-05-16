В Московской области в этом году заменят более 350 лифтов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Фонд капремонта Московской области, подведомственный Министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, меняет лифты в многоквартирных домах по программе капитального ремонта. В 2025 году планируют заменить 359 лифтов, сообщили в пресс-службе Минчистоты.
«С начала года в регионе уже обновили 292 лифта. Новые подъёмники оснащены антивандальными функциями, светодиодным освещением и умными датчиками для безопасности. Они также адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Лифты производят в Подмосковье и в других регионах России, а также в Белоруссии», – рассказали в пресс-службе.Как отметили в подмосковном Минчистоты, срок службы лифтового оборудования в многоквартирном доме составляет в среднем 25 лет. В отдельных случаях возможно продление срока после разрешения органов гостехнадзора.
Проверить, включён ли ваш дом в программу капремонта, а также узнать сроки проведения работ можно на сайте.
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Лора Луганская