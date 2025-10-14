В администрации Красногорска обсудили острые транспортные проблемы
В Красногорске провели традиционный транспортный час с участием представителей административно-пассажирской инспекции Московской области, МВД и руководителей перевозчиков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Инспекторы каждый день проверяют финансовую дисциплину на маршрутах и сталкиваются с противодействием водителей при предъявлении документов для составления административных материалов. Об этом рассказал замдиректора «Административно-пассажирской инспекции» Владислав Кононов. Он отметил, что водителей штрафуют, а их руководителям выносят предписания.
Другая проблема – безбилетные пассажиры. Кононов предложил проводить регулярные проверки на маршрутах и конечных остановках. Замглавы городского округа Даниил Зеленев поддержал идею и отметил, что решить проблему могут совместные мероприятия с Госавтоинспекцией.
На встрече также обсудили работу самых загруженных маршрутов в часы пик, подготовку к зиме подвижного состава и дорожное строительство.
Говорили также о завершении устройства отстойно-разворотной площадки в микрорайоне Путилково. Работы планируют завершить до 15 ноября. Это должно положительно сказать на транспортной доступности территории.
На этой неделе профильные специалисты проведут выездные проверки. Они посетят базы фирм-перевозчиков и оценят готовность техники к зиме.
