В администрации Красногорска обсудили острые транспортные проблемы

14 октября 2025, 17:49

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В Красногорске провели традиционный транспортный час с участием представителей административно-пассажирской инспекции Московской области, МВД и руководителей перевозчиков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.