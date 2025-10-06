Красногорские педагоги пополнили ряды «Единой России»
В красногорском отделении партии «Единая Россия» прошла торжественная церемония вручения партийных билетов. Мероприятие приурочили ко Дню учителя.
Новыми членами партии стали педагог начальных классов школы №17 Наталья Смолякова и социальный педагог школы №18 Екатерина Картунова. Исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Богдан Андриянов вручил им партийные билеты.
«В учителях заложен стержень и преемственность поколений, именно учителя воспитывают наше подрастающее поколение — детей, прививают им чувство патриотизма, чувство любви к Родине», — заявил Андриянов.Наталья Смолякова рассказала, что работает учителем уже 25 лет. Она отметила, что всегда хотела стать педагогом и считает эту профессию очень важной. По словам Картуновой, она как социальный педагог работает с подростками и их семьями, а также организует школьное питание.
В местном отделении «Единой России» сейчас состоят более 2000 жителей городского округа. С начала 2025 года партийные ряды пополнили более 100 человек.