Жительница Красногорска рассказала о последствиях атаки беспилотника
Жительница Красногорска в беседе с RT поделилась подробностями атаки беспилотника по жилому дому.
Она рассказала, что в 4:13 утра проснулась от сильного взрыва, а после удара на их стороне дома сразу появился дым. По её словам, вместе с мужем она пыталась дозвониться в экстренные службы, однако линии были заняты.
Жительница подчеркнула, что на место происшествия оперативно прибыли машины скорой помощи.
«После этого с нашей стороны было видно, что приехали две скорые. И потом ещё стали приезжать, было не меньше семи машин», — уточнила очевидица.Она добавила, что некоторые пострадавшие не могли выбраться самостоятельно, их выносили спасатели.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в результате атаки БПЛА на жилой дом в Красногорске пострадали пять человек, включая ребёнка.