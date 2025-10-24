Жительница Красногорска рассказала о последствиях атаки беспилотника

24 октября 2025, 10:14

Фото: istockphoto / bbsferrari

Жительница Красногорска в беседе с RT поделилась подробностями атаки беспилотника по жилому дому.





Она рассказала, что в 4:13 утра проснулась от сильного взрыва, а после удара на их стороне дома сразу появился дым. По её словам, вместе с мужем она пыталась дозвониться в экстренные службы, однако линии были заняты.

Жительница подчеркнула, что на место происшествия оперативно прибыли машины скорой помощи.

«После этого с нашей стороны было видно, что приехали две скорые. И потом ещё стали приезжать, было не меньше семи машин», — уточнила очевидица.