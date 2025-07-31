В администрации Шатуры обсудили трансформацию объектов нестационарной торговли

31 июля 2025, 09:57

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Изменение объектов нестационарной торговли обсудили на оперативном совещании в Шатуре, которое провёл глава муниципального округа Николай Прилуцкий. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





В текущем году на территории округа демонтировали 34 торговые палатки, чей внешний вид не соответствовал современным стандартам и портил облик шатурских городов и посёлков. Девять из 34 палаток были расположены на частных землях, 25 находились на муниципальной и государственной земле.





«План по ликвидации подлежащих демонтажу палаток был выполнен практически в полном объёме», — отмечается в сообщении.