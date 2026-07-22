В Ленинском округе выявили несколько сотен мигрантов-нелегалов

22 июля 2026, 09:14

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские провели в Ленинском округе серию рейдов по проверке соблюдения миграционного законодательства. По итогам они составили около 480 протоколов о нарушениях. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Рейды проводились на строительных площадках и в магазинах. Кроме того, проверяли водителей и пассажиров автотранспорта.





«В результате в полицию доставили 320 человек. На них написали 463 административных протокола за незаконную трудовую деятельность, нарушения режима и сроков пребывания в России и за повторные нарушения. А шесть человек не прошли обязательное медицинское освидетельствование и нарушили срок обращения за выдачей патента», — говорится в сообщении.