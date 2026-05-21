В Подмосковье на фоне аномальной жары пассажирам раздали 10 000 бутылок воды
Подмосковные перевозчики общественного транспорта в период 30-градусной жары продолжают раздавать прохладную воду пассажирам. По данным пресс-службы Минтранса Московской области, в регионе с начала акции уже роздано около 10 000 бутылок.
К акции присоединился и сервис такси.
«До конца недели бесплатную воду можно получить на железнодорожных станциях, остановках и автовокзалах Мострансавто. Теперь к акции присоединился и сервис «Яндекс Такси». Совместно с таксопарками-партнёрами он организовал выдачу бесплатной воды водителям для них самих и для пассажиров», – уточнили в ведомстве.
Там напомнили, что в раздаче участвуют также сотрудники компаний ЦППК и МТППК. Воду раздают на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савёловском, Ярославском и Ленинградском вокзалах.