В Мытищах стартовало строительство детсада на 250 мест
Детский сад на 250 воспитанников начали строить в жилом комплексе «Страна. Парковая» на территории Мытищ. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Здание будет трёхэтажным, его общая площадь составит более трёх с половиной тысяч квадратных метров. Там предусматривается обустройство помещений на десять групп детей разных возрастов — от полутора до семи лет, а также физкультурный и музыкальный залы, пищеблок полного цикла и медпункт. Прилегающую территорию благоустроят и огородят от посторонних.
«В настоящее время на месте будущего детсада проводят работы подготовительного периода», — говорится в сообщении.Открыть учреждение планируется в первом квартале 2028 года.