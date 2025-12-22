В Мытищах стартовало строительство детсада на 250 мест

22 декабря 2025, 16:59

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Детский сад на 250 воспитанников начали строить в жилом комплексе «Страна. Парковая» на территории Мытищ. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Здание будет трёхэтажным, его общая площадь составит более трёх с половиной тысяч квадратных метров. Там предусматривается обустройство помещений на десять групп детей разных возрастов — от полутора до семи лет, а также физкультурный и музыкальный залы, пищеблок полного цикла и медпункт. Прилегающую территорию благоустроят и огородят от посторонних.





«В настоящее время на месте будущего детсада проводят работы подготовительного периода», — говорится в сообщении.